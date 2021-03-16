В домах-книжках на Новом Арбате в центре Москвы заменили фасады

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Завершены работы по замене вентилируемых фасадов ансамбля из пяти домов-книжек на Новом Арбате в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО).

"Работы проводились после многочисленных обращений жителей. В 2019 году в рамках публичного обсуждения программы "Мой район" по итогам встреч с жителями округа мэром Москвы была поставлена задача утепления фасадов многоквартирных жилых домов № 6, 10, 16, 22, 26 по улице Новый Арбат. Ремонт производился в жилых многоквартирных домах, расположенных на первой линии улицы Новый Арбат", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что объектами производства работ стали 24-этажные многоквартирные жилые дома, построенные в 1967-1968 годах. К работам приступили в августе 2019 года. Ремонт и устройство вентилируемых фасадов выполнены с применением фиброцементных панелей, окрашенных в заводских условиях. Фасады в местах расположения балконов оштукатурены и окрашены.

В пресс-службе пояснили, что фиброцементные плиты - универсальный природный материал, который внешне обладает идеальной структурой и множеством цветовых вариаций, а внутренне имеет технически сложную качественную структуру, обладающую рядом преимуществ. Облицовка фасада с применением фиброцементных плит позволяет выполнить технически качественный и эстетически гармоничный вентилируемый фасад с использованием экологичных и пожаробезоопасных материалов.

"Такой тип облицовки максимально эффективен в сохранении тепло-звукоизоляционных свойств и впоследствии сохранит существенные денежные средства при создании климатических условий внутри помещений. Подсистема вентилируемого фасада выполняет роль несущей конструкции элементов облицовки. Правильно подобранные характеристики обеспечивают фасаду прочность, долговечность и выполнение всех возложенных на него функций", - отметили в пресс-службе.

Фасад ЦАО

Данный ансамбль состоит из пяти жилых домов по четной стороне и четырех административных зданий дома-книжки, объединенных общим стилобатом, протяженностью 850 м по нечетной стороне. Группа высотных зданий, разработанных архитектором Михаилом Посохиным, являются доминантами, образовывая "коридор" вдоль широкой магистрали. Вдоль улицы также расположен ряд исторических зданий: ресторан "Прага", церковь Симеона Столпника, особняк Эмилии Федотовой, а также здания советского и современного периодов.

"Сегодня не только жители домов, но и москвичи, и гости столицы могут любоваться видом новых, отремонтированных фасадов - визитной карточки Центрального округа. А качество жизни в квартирах этих домов значительно возросло благодаря примененным новым современным технологиям", - заключили в префектуре.