Московский завод "Микрон" в режиме онлайн покажет процесс производства транспортных карт

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московский завод "Микрон" покажет в режиме реального время процесс производства микросхем и транспортных карт, которыми пользуются большинство горожан и гостей столицы. Об этом сообщил во вторник журналистам глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"В рамках проекта "Звездный Открой#Моспром" известный телеведущий Тимур Родригез проведет онлайн-экскурсию по заводу "Микрон", где производят микросхемы и микрочипы для транспортных карт", - сказал Прохоров. Он напомнил, что расположенное в Зеленограде производство является одним из крупнейших в стране, специализирующимся в том числе на выпуске чипов для банковских карт и карты "Тройка", а также выпускает RFID-метки для систем ответственного хранения, логистики, инвентаризации, аккредитационных карт. "Кстати, именно на этом предприятии когда-то создали первую электронную игру "Ну, погоди!", - отметил глава департамента.

В пресс-службе ведомства, в свою очередь, добавили, что проект "Звездный Открой#Моспром" существует с апреля прошлого года и уже стал популярен среди интернет-аудитории. "За почти год свыше пяти миллионов человек посмотрели эфиры с известными артистами и телеведущими, только с начала этого года аудитория проекта превысила 1,8 млн зрителей", - отметили в пресс-службе.

В частности, в феврале народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, посетив предприятие Grishko, вручную вырезал детали для пошива пуант, артист Сергей Жуков с супругой на кондитерском комбинате "Черемушки" узнали рецепт торта "Медовик".

Сам же проект "Открой#Моспром" еще до участия в нем звезд эстрады, кино и театра, был создан в марте 2019 года для проведения реальных и онлайн-экскурсий на предприятия столицы, лекций и мастер-классов. Всего за это время прошло свыше 400 экскурсий на 46 предприятий и площадок пяти промышленных музеев мегаполиса.