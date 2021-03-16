Образовательные программы ко Дню моряка-подводника запустят для московских школьников

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московский центр "Патриот. Спорт" подготовил онлайн-мероприятия для школьников ко Дню моряка-подводника. Образовательные выпуски пройдут в рамках проекта "Профессия - Родину защищать", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента науки.

"Московский центр "Патриот. Спорт" продолжает цикл встреч в рамках проекта "Профессия - Родину защищать". Новые выпуски программы приурочены ко Дню моряка-подводника. Увидеть интервью можно будет на YouTube-канале Московского центра "Патриот. Спорт" 18 и 19 марта", - рассказал собеседник агентства.

Как напомнил директор Московского центра "Патриот. Спорт" Марат Кучушев, 19 марта в России празднуется День моряка-подводника.

"Служба на подводных лодках требует особых профессиональных навыков, строжайшей дисциплины и высокой компетенции. Подводники - элита российского флота, у них сложная и почетная профессия. Поэтому встречи с морскими офицерами помогут ребятам узнать много нового об этой сфере и, возможно, определиться с выбором будущей профессии и найти пример для подражания", - отметил Кучушев.

В пресс-службе добавили, что 18 и 19 марта в 18:00 в программах примут участие герой России, командир 10-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота контр-адмирал Илья Козлов, капитан I ранга, писатель Николай Черкашин и капитан I ранга Сергей Турко. Контр-адмирал поделится опытом проведения поисково-спасательных операций в акваториях. Писатель-маринист расскажет историю создания своей самой популярной книги "Адмирал Колчак. Диктатор поневоле". А капитан I ранга вспомнит годы службы в составе первого экипажа большой океанской подводной лодки Б-396.

О проекте

Проект "Профессия - Родину защищать" начал реализовываться в ноябре 2020 года. Ранее в нем приняли участие командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ, Герой России, заслуженный военный летчик генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, журналист, популяризатор науки Алексей Паевский, начальник инженерных войск ВС РФ, заслуженный военный специалист Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, военные летчики, создатели летной школы "Авиатор", организаторы детской площадки Международного авиационно-космического салона Александр и Евгений Мартенюки; капитан II ранга, офицер-воспитатель кадетских классов Вячеслав Гоголь и капитан I ранга, руководитель отдела оборонно-спортивной работы военно-патриотического управления Московского дворца пионеров Сергей Нестеровский.