Более 5 млрд рулей поступило в бюджет Москвы от патентной системы налогообложения

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Бюджет Москвы в 2020 году получил 5,5 млрд рублей от патентной системы налогообложения (ПСН), что на 7,7% ниже показателей 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"По сравнению с 2019 годом поступления налога снизились на 7,7%, при этом одной из главных причин снижения послужило освобождение предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей от уплаты налога по патентам за второй квартал 2020 года, принятое правительством России в качестве антикризисной меры поддержки. Между тем, в Москве ПСН является одним из самых популярных налоговых режимов для малого бизнеса. В столице работает каждый шестой индивидуальный предприниматель России, применяющий ПСН, - 56,8 тыс. человек. С 2013 года, когда в столице был введен ПСН, до 2020 года суммарные поступления от патентной системы составили 27,7 млрд рублей", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в 2020 году ИП было приобретено 89,8 тыс. патентов. Наиболее востребованы патенты в розничной торговле, на которую приходится 31,7 тыс. или 35% приобретенных предпринимателями патентов. Далее по популярности следуют услуги по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений и по перевозке пассажиров и грузов - 20,9 тыс. патентов (23%); бытовые услуги - 5,3 тыс. патентов (6%).

Отмечается, что популярность этой системы обусловлена ее простотой и удобством для МСП. Патент легко оформить, он освобождает предпринимателя от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество, используемого в предпринимательской деятельности, и торгового сбора, не требует вести бухучет и сдавать налоговую декларацию.

"Кроме того, с 2021 года у предпринимателей появилась возможность уменьшить сумму налога, уплачиваемого в рамках ПСН, на сумму страховых взносов, которые он платит за себя и за наемных работников. При этом сумма налога ИП с работниками может быть снижена не более, чем на 50%, а ИП без работников вправе уменьшить патент на всю сумму уплаченных за себя взносов", - добавили в пресс-службе.