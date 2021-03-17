Московские пары смогут заключить брак на Красную горку на канатной дороге

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Столичные пары могут провести праздничную церемонию бракосочетания на канатной дороге на Воробьевых горах. Такая возможность появится у молодоженов 8 мая, когда будет праздноваться Красная горка, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Впервые в России заключить брак можно будет в воздухе - в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Пожениться на фуникулере можно на Красную горку, 8 мая, в субботу. Для этого нужно подать заявление с 17 марта в любой столичный отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания", - говорится в сообщении.

Во время церемонии из окон кабины откроются виды на набережную Москвы-реки, спорткомплекс "Лужники", высотки делового центра "Москва-сити", здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

"Такие тематические бракосочетания пройдут впервые. И мы планируем зафиксировать эти церемонии в качестве рекорда России по заключению брака наибольшего количества пар на канатной дороге одновременно. Московской канатной дорогой уже подана заявка на установление рекорда. Дата тоже была выбрана не случайно - бракосочетания пройдут накануне популярного среди молодоженов праздника Красная горка", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Подать заявление можно в любой удобный отдел ЗАГС до 7 апреля, оповестив при этом сотрудника о желании заключить брак на канатной дороге. Также необходимо будет оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Перед подачей заявления парам необходимо проконсультироваться, позвонив по телефонам: +7 (915) 233-24-93, +7 (916) 426-21-31, +7 (967) 168-93-64, +7 (916) 199-86-79.

Для москвичей доступен большой выбор мест для заключения брака - более 30 необычных площадок, с полным перечнем которых можно ознакомиться на портале mos.ru.