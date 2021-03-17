На ВДНХ в Москве 21 марта отпразднуют всемирный день поэзии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Всемирный день поэзии 21 марта отпразднуют на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"21 марта ВДНХ приглашает отпраздновать Всемирный день поэзии. Особые мероприятия в этот день подготовили центр славянской письменности "Слово", павильоны "Книги" и "Робостанция". Гостей выставки ждут музыкально-поэтический концерт, познавательная лекция о влиянии европейской поэзии на русских авторов, а также чтение стихотворений Александра Пушкина в исполнении роботизированной копии поэта. Посетить большинство мероприятий можно будет бесплатно, но на некоторые события потребуется предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

Так, например, 21 марта в 15:00 в центре славянской письменности "Слово" состоится лекция под названием "Истоки русской словесности: как европейская поэзия повлияла на русских авторов". Зрители узнают, творчество каких европейских поэтов вдохновляло Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева и других великих русских стихотворцев и как это отразилось на развитии поэтического жанра в России.

"А в павильоне "Книги" в это же время начнется музыкально-поэтический концерт "То было раннею весной...". Он организован ВДНХ при поддержке Государственного музейно-выставочного центра "Росизо". На сцену выйдут студенты музыкальных вузов, лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов. Под аккомпанемент фортепиано и скрипки они исполнят лирические романсы Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Николая Римского-Корсакова", - отмечается в сообщении.

Все мероприятия в павильонах ВДНХ будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В помещениях посетителям нужно соблюдать социальную дистанцию, надевать перчатки и маски.