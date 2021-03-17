В Москве заказать бесплатную помощь грузчиков при переезде по реновации можно онлайн

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Горожане, переезжающие в Москве по программе реновация, теперь в онлайн-формате могут заказать бесплатную помощь грузчиков. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Москвичи, которые переезжают в новый дом по программе реновации, теперь могут заказать бесплатную помощь грузчиков не только при личном обращении в центр информирования по переселению, но и в более удобном онлайн-формате. Такая возможность появилась на портале mos.ru. Грузчики помогут перевезти мебель, бытовую технику и вещи в новую квартиру. Чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно оставить заявку с помощью сервиса "Помощь в организации переезда", - говорится в сообщении.

Онлайн-услугой помощи грузчиков могут воспользоваться только собственники и наниматели жилья, зарегистрированные на портале mos.ru и указавшие в личном кабинете Ф. И. О., контактные данные и СНИЛС.

"Благодаря программе реновации более миллиона москвичей переедут в новые квартиры. Городу важно сделать переезд максимально простым и комфортным для каждого участника программы. Новый сервис поможет жителям перевезти вещи в новое жилье и сэкономить время, которое ушло бы на самостоятельный поиск грузоперевозчиков. Достаточно подать заявку на портале mos.ru, выбрав удобные дату и время для переезда, и подготовить вещи к транспортировке", - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.

Грузчиков предоставляет префектура административного округа. Если понадобится уточнить детали переезда, сотрудники префектуры свяжутся с жителями.