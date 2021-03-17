Специальные звуковые маяки для слабовидящих установили на 45 станциях метро в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Порядка 60 звуковых маяков для пассажиров с нарушениями зрения установили на 45 станциях московского метрополитена. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы оборудовали входы на 45 станциях мосметро звуковыми маяками - они помогут ориентироваться людям с нарушением зрения. <...> Устройства автоматически меняют громкость, так что пассажиры смогут найти вход даже в самые загруженные часы. Места для них мы выбрали вместе с Всероссийским обществом слепых: устройства находятся там, где они нужнее всего - на ближайших к городским социальным объектам входах в метро", - говорится в публикации.

Звуковые маяки есть во многих крупных городах: Лондоне, Шанхае, Бостоне. "Теперь этот список пополнила и Москва: 60 устройств помогут сделать поездки для незрячих и слабовидящих пассажиров такими же комфортными, как и для других москвичей", - отметил департамент транспорта.