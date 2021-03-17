Более 3 тыс. человек обеспечат порядок на футбольных матчах РПЛ в Москве 17-18 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матчей 23-го тура Российской премьер-лиги в Москве 17 и 18 марта, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Семнадцатого марта 2021 года в Москве пройдет матч между московским ЦСКА и "Зенитом" из Санкт-Петербурга, а 18 марта 2021 года встретятся команды "Спартак" и "Урал". В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий", - сказали в пресс-службе.

Так, для обеспечения общественной безопасности во время встречи ЦСКА и "Зенита" на стадионе ЦСКА будет задействован наряд численностью более 1,6 тыс. человек, среди которых свыше 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 700 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и около 300 сотрудников полиции и ОМОН.

Охрану общественного порядка во время матча "Спартак" - "Урал" на стадионе "Спартак" будут обеспечивать около 720 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, порядка 320 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также более 320 полицейских и бойцов ОМОН. Всего для охраны порядка будет задействован наряд численностью почти 1,4 тыс. человек.

Стадионы и прилегающую территорию заранее обследовали кинологи с собаками и представители МЧС, добавили в департаменте.