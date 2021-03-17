Москва подпишет соглашения с 13 площадками для тестирования IT-технологий в спорте

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Агентство инноваций Москвы в ближайшее время подпишет соглашения с 13 пилотными площадками из числа спортивных федераций, сетевых школ и обществ для тестирования IT-технологий и технологий, представленных на выставке "Инновации в спортивной индустрии" (направлены на улучшение тренировочных процессов и реабилитацию). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Такие площадки смогут тестировать IT-технологии и технологии, представленные на выставке "Инновации в спорте". Это решения, направленные на укрепление здоровья спортсменов, улучшение тренировочного процесса, восстановление организма и реабилитацию. В их числе: беговой тренажер с игровой механикой в виртуальной реальности, VR-тренажер по фехтованию, установка для дыхательной терапии, аппарат и технология управляемого охлаждения головного мозга, датчик сотрясения мозга и другие", - сообщили в пресс-службе.

Накануне глава департамента Алексей Фурсин сообщил, что бизнесу, который создает новые продукты в спортивной индустрии, нужны площадки для пилотирования. Он также выразил надежду, что в ближайшее время число площадок вырастет с трех до 15.

"На данный момент в программу пилотного тестирования инноваций уже вошли Федерация тхэквондо России и Федерация силового многоборья, а в ближайшее время Агентство инноваций Москвы подпишет соглашения еще с 13 пилотными площадками из числа спортивных федераций, сетевых школ и обществ", - уточнили в департаменте предпринимательства.

Фурсин накануне также привел данные налоговой службы и Росстата, согласно которым в Москве на январь 2021 года действует 3,9 тыс. компаний в сфере спорта, из них более 2,1 тыс. - разработчики и производители спортивных товаров, тренажеров и оборудования.

Выставка "Инновации в спортивной индустрии" проходит с 16 по 25 марта в Москве, она посвящена технологическим решениям в спортивной индустрии. Организатором мероприятия выступает Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. В ходе деловой программы 16 марта обсуждались вопросы роста предпринимательской активности в сфере спорта, совершенствование мер поддержки спортивной индустрии и другие. Среди участников мероприятия - руководитель департамента предпринимательства Алексей Фурсин, представители департамента спорта, спортсмены.