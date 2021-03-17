Собянин сообщил об обновлении системы управления движением поездов в московском метро

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новая система безопасности и управления движением поездов начнет работать в московском метрополитене в начале 2022 года. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"В марте 1954 года достроили Кольцевую линию метро, она объединила все работающие тогда линии и разгрузила пересадочные станции в центре Москвы. <...> Мы бережем ее исторический облик и в то же время обновляем технологии. В начале следующего года запустим новую систему безопасности и управления движением поездов", - написал Собянин на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр отметил, что Кольцевая линия является визитной карточкой столичного метрополитена. "Кстати, в 1940-х Кольцевую линию называли Большим кольцом, а сегодня мы так называем строящуюся БКЛ (Большая кольцевая линия). Она имеет такое же огромное значение для города", - добавил он.

Собянин напомнил, что в настоящее время на Большой кольцевой линии завершается фундаментальный этап - проходка тоннелей, и одна за другой открываются новые станции.

"Когда Большая кольцевая линия будет полностью достроена, эффект почувствует весь город. Снизится нагрузка на головные участки метро, в том числе на Кольцевую линию", - заключил мэр.