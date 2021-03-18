Станцию МЦД-2 Щукинская в Москве планируется открыть в июне

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Новую станцию второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Щукинская планируется открыть для пассажиров в июне. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Открытие станции Щукинская запланировано летом текущего года, в июне. Новый остановочный пункт будет состоять из островной платформы и конкорса сложной Z-образной формы. Такая необычная конструкция оказалось оптимальной в условиях существующей городской застройки", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в качестве отделки вестибюлей и лестничных сходов будет использоваться современное витражное остекление. В переходе разместятся кассы с билетопечатающими автоматами и турникеты. Для удобства маломобильных пассажиров установят шесть эскалаторов и три лифта. На втором этапе, после строительства второй платформы, добавят еще два эскалатора и один лифт.

"В настоящее время на Щукинской завершено строительство перехода и островной платформы, ведутся отделочные работы в вестибюлях. Кроме того, началось возведение переходов с навесами в сторону метро и Полесского проезда. С наступлением тепла строители приступят к благоустройству прилегающей к новой станции территории", - отметили в МЖД.

Десятый современный вокзал МЦД-2

"Вокзал на станции Щукинская в ближайшие месяцы примет первых пассажиров, он станет десятым современным вокзалом на МЦД-2. Мы уделили большое внимание пересадкам и интеграции с другими видами городского транспорта: навес накроет две остановки трамваев и автобусов, а переход "сухие ноги" на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии составит всего 200 м", - сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, помимо Щукинской, еще девять станций МЦД-2 приведены к единому стандарту и уровню комфорта московского транспорта: Нахабино, Опалиха, Пенягино, Волоколамская, Стрешнево, Новохохловская, Курьяново, Остафьево, Подольск.

"Благодаря новому железнодорожному вокзалу жители районов Щукино и Покровское-Стрешнево смогут строить альтернативные удобные маршруты по Москве и области. Кроме того, станция будет расположена неподалеку от Щукинского полуострова, Щукинского парка, а также детского технопарка на базе научно-исследовательского центра "Курчатовский институт". Жители других районов Москвы смогут добираться до них быстро и с комфортом", - сказали в пресс-службе.

По прогнозам, из 122 тыс. пользователей транспортно-пересадочного узла "Щукинская" почти 7 тыс. составят пассажиры МЦД, 61 тыс. - пассажиры метро, 43 тыс. - наземного транспорта и еще 11 тыс. - пешеходы. С открытием станции поездки станут комфортнее для 168 тыс. жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево.

Как добавили в пресс-службе профильного департамента Москвы, территория вокруг вокзала будет благоустроена, здесь появится современное и комфортное пространство для пассажиров. Будет модернизирован и автовокзал - на нем расширят посадочные площадки и установят навесы от осадков.