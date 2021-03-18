Подрядчику реконструкции "Олимпийского" в Москве выписали девять штрафов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Подрядчик строительных работ на территории спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве получил девять административных штрафов на 4,7 млн рублей в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

"В 2020 году по фактам допущенных нарушений в отношении ООО "Трэйд инвестментс" были применены меры административного воздействия <...> в виде девяти административных штрафов на сумму 4,7 млн рублей", - говорится в ответе пресс-службы на запрос ТАСС.

В частности, речь идет о штрафах за вывоз грунта и грязи на территорию Москвы, земляные работы по благоустройству без соответствующего ордера, снос и реконструкцию зданий после окончания действия ордера или нарушение сроков работ, отсутствие проектной документации или необходимых согласований, несоблюдения требований к обустройству стройплощадок. Также инспекция выявила нарушения при демонтаже здании на территории "Олимпийского", в связи с чем подрядчика также планируют привлечь к административной ответственности.

Спорткомплекс был закрыт на реконструкцию в 2019 году. По данным столичной государственной инспекции по недвижимости, ОАТИ контролирует демонтаж строений и создание стройгородка на участке по адресу: Олимпийский проспект, 16, стр. 1-4. В пресс-службе уточнили, что техническая инспекция ОАТИ оформляла ордера на работы по этому адресу.

При этом, по информации Москомархитектуры, проект не поступал на получение архитектурно-градостроительного решения, а Мосгосстройнадзор сообщил, что не выдавал разрешения на строительство или реконструкцию объекта, так как застройщик в ведомство не обращался. Из единого реестра проверок следует, что Мосгосстройнадзор в 2020 году провел три выездные внеплановые проверки спорткомплекса, а в январе 2021 года - еще одну. Они проводились, в частности, из-за нарушений требований к наличию разрешения на строительства и на предмет соответствия объекта правилам землепользования и застройки.

Кроме того, в конце декабря 2020 года Арбитражный суд Москвы оштрафовал АО "Спортивный комплекс "Олимпийский" по иску Мосгосстройнадзора за невыполнение предписания и строительные работы без оформленного разрешения.

ТАСС направил запрос в пресс-службу группы компаний "Киевская площадь", которая владеет спорткомплексом.

О реконструкции "Олимпийского"

Спортивный комплекс "Олимпийский" был построен к Олимпиаде 1980 года. Его общая площадь составляет 213 тыс. кв. м, что делает его одним из крупнейших многофункциональных спортивно-зрелищных объектов не только в Москве, но и во всей России.

В декабре 2017 года "Киевская площадь" приобрела комплекс у группы компаний "Альянс", намереваясь вложить в развитие "Олимпийского" до $400 млн. Реконструкцию объекта планируется завершить в 2023 году, после чего там должны появиться дайвинг-центр, центр урбанистической культуры, многофункциональный концертный зал и кинокластер на 20 тыс. кв. м, а также пространства для выставок и конференций и другое.