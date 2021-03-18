Два технопарка планируют построить на юге и северо-востоке Москвы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Промышленные технопарки планируют построить на столичных улицах Промышленная и Вилюйская. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 18 марта 2021 года приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу: ул. Промышленная, вл. 6 (ЮАО) для строительства промышленного технопарка", - говорится в сообщении.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, чьи слова приводятся в сообщении, инвестору будет предоставлен земельный участок площадью около 0,93 га. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить 7,8 тыс. кв. м.

Кроме этого, на улице Вилюйская на северо-востоке Москвы также планируют построить технопарк. "На заседании принято решение предоставить инвестору земельный участок ориентировочной площадью 1,4 га для целей строительства промышленного технопарка", - уточнила Пятова.

По ее словам, реализация проектов позволит повысить объем инвестиций в экономику Москвы, а также создать около 330 новых рабочих мест.