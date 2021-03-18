Московский планетарий проведет серию занятий для читателей библиотек столицы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московский планетарий совместно с рядом детских библиотек столицы организует серию занятий для школьников, посвященных теме космоса. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе планетария.

"Московский планетарий и детские библиотеки Централизованной библиотечной системы Центрального административного округа (ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО") проведут совместный просветительский творческо-литературный проект "Планету писателю", <...> [который позволит детям] получить ответы на многие вопросы, связанные с загадками Вселенной. <...> Школьников ожидает цикл творческих занятий и научно-популярных бесед с просмотром фильмов о космосе, которые проведут лекторы Московского планетария и писатель Елена Тулушева", - сказали ТАСС в планетарии.

Участники встреч с лекторами узнают, чем отличается звезда от планеты или метеорита, сколько лет живут небесные тела и что такое световой год. Школьники смогут обобщить полученные знания в итоговых эссе, которые будут публиковаться в соцсетях с хештегом #планетуписателю. Авторов лучших работ ожидают специальные призы и приглашения от Московского планетария, также сказали ТАСС в пресс-службе учреждения.

Узнать подробности о проекте и зарегистрироваться можно на официальном сайте ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО".

Регистрация участников завершится 22 марта. Мероприятия проекта будут проходить с 23 марта по 23 апреля. Имена победителей конкурса эссе станут известны 24 апреля.