Первые поезда прибудут на новый московский вокзал в Черкизове 29 мая

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первые поезда прибудут в Москву на новый терминал Черкизово вокзального комплекса Восточный 29 мая, говорится в сообщении РЖД.

Компания открыла продажу билетов на поезда, следующие транзитом через Москву из северо-западных регионов России, а также "Ласточки" и "Стрижи", следующие из Москвы до Нижнего Новгорода и Иванова, которые теперь будут прибывать и отправляться с нового терминала вместо Курского вокзала.

Кроме того, с 29 мая будет скорректирован график и маршрут следования ряда других пассажирских поездов, проходивших ранее через Курский вокзал Москвы. Уже сейчас транзитный поезд "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург - Самара следует новым объездным маршрутом по третьему пути Московского центрального кольца, минуя центр столицы. С Курского вокзала по-прежнему будут отправляться 2 пары скоростных поездов "Ласточка": № 717/718 Москва - Иваново и № 727/732 Москва - Нижний Новгород, а также скоростные поезда "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород.

Терминал Черкизово вокзального комплекса Восточный объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт. Это новейший железнодорожный узел, строительство которого в настоящее время завершается, отметили в РЖД.

Для удобства пассажиров терминал будет оснащен эскалаторами и лифтами, зоной для отдыха пассажиров и фудкортами. Вокзал полностью адаптирован для маломобильных пассажиров. Здесь будут установлены 3 лифта, 4 эскалатора, возведены лестничные сходы на 2 платформы: низкую - для "Стрижей" и высокую - для "Ласточек" и других поездов.

Для организации движения поездов дальнего следования через Восточный железнодорожники реконструировали 2 соединительные линии, связывающие МЦК с Горьковским и Ленинградским направлениями Центрального транспортного узла. Были уложены новые пути протяженностью 2,3 км, проведена электрификация и установлена новая система автоматического регулирования движения на участке Кусково - Лефортово, а также проведена электрификация перегона Ховрино - Лихоборы Ленинградского направления.

В РЖД напомнили, что реорганизация движения поездов в Центральном транспортном узле и масштабное строительство дополнительных путей в районе Курского вокзала Москвы связаны с планируемым увеличением объемов движения пассажирских поездов.