Памятник Иосифу Кобзону может появиться в Оружейном переулке в центре Москвы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме единогласно поддержала установку памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС в четверг депутат Московской городской думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов

"Предложенное место установки памятника - Оружейный переулок, напротив [здания] департамента здравоохранения. Там сквер, потрясающее место, удобное и свободное", - сказал Герасимов.

Он уточнил, что в столичном бюджете на создание и установку данного памятника предусмотрено порядка 52 млн рублей.

"Дальнейшее рассмотрение вопроса о включении памятника в перечень произведений монументально-декоративного искусства городского значения состоится в рамках заседания комиссии по культуре и массовым коммуникациям, а также на ближайшем заседании Московской городской думы", - прокомментировал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Споры о месте

Как сообщил в четверг в ходе заседания комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме ее председатель Игорь Воскресенский, творческий конкурс на создание памятника будет открытым. Всего, по его словам, обсуждалось 11 потенциальных мест для установки памятника в течение года, данный вопрос "вызвал обоснованные споры". Выбранное место одобрено и Москомархитектурой, и департаментом культурного наследия.

"Мы это предложение получили буквально сегодня. Не могли это предложение внести раньше в повестку дня по одной простой причине: рассмотрение этого вопроса депутатами местного самоуправления состоялось вчера, а протокол мы получили утром. Учитывая, что данный вопрос внесен не просто инициативной группой, а у нас есть указ президента РФ об увековечивании памяти Иосифа Давыдовича Кобзона и создании памятника в Москве, это профессиональная обязанность нашей комиссии - в приоритетном порядке рассматривать подобные вопросы", - сказал Воскресенский.

Он подчеркнул, что Кобзон был почетным гражданином Москвы.

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Он больше 20 лет представлял в Госдуме интересы жителей Забайкальского края. Прощание с артистом прошло 2 сентября в московском Концертном зале имени П. И. Чайковского, проститься с ним пришли тысячи людей.