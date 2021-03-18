Число "зеленых" маршрутов городского транспорта в Москве достигло 44

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Число маршрутов, по которым курсируют электробусы в Москве, достигло 44. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня электробусы вышли на еще два маршрута <...> Общее количество маршрутов, по которым курсируют электробусы, теперь равно 44", - сказали в пресс-службе.

Как уточняется в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта, электробусы вышли на маршрут № 154 - от ВДНХ до платформы Грачевская, и на маршрут № 803 - от ВДНХ до МЦД Бескудниково.

"Маршруты проходят в девяти районах города. А это значит, что для 550 тыс. их жителей поездки станут быстрее и удобнее, а прогулки на свежем воздухе приятнее и чище", - значится в публикации.

Ранее сообщалось, что доля электробусов в парке московского транспорта превысит 30% к 2024 году - в столице будут курсировать более 2,2 тыс. таких машин. К 2030 году весь парк Мосгортранса будет "зеленым".

Электробусы работают в любую погоду: сложный батарейный модуль с элементами терморегулирования, помогает защищать транспорт и от перегрева, и от переохлаждения. Следующий этап развития электрического транспорта - электробус с электрическим обогревом. Сейчас российские производители работают над его разработкой.