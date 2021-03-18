В Москве отреставрируют скульптуру "Мальчиш-Кибальчиш" в 2022 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московские реставраторы приведут в порядок скульптуру "Мальчиш-Кибальчиш", который находится на территории Дворца Пионеров. Работы начнутся в 2022 году, об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Скульптура "Мальчиш-Кибальчиш" - очень яркое и эмоциональное произведение монументального искусства. Уже почти 50 лет герой известной всем с детства сказки Аркадия Гайдара украшает территорию Дворца Пионеров. В 2022 году реставраторы приступят к работам по сохранению этого памятника, а также окружающих его вазонов. Мосгорнаследием уже согласована проектная документация. Поскольку скульптура требует серьезной реставрации, проводить ее будут в условиях мастерской", - цитирует пресс-служба главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

В рамках грядущей реставрации запланировано провести комплекс работ по внутреннему каркасу скульптуры, расчистить все элементы памятника, промыть водой поверхности скульптуры и постамента, устранить коррозию, деформации и трещины, заделать швы, обработать защитными составами каждую деталь монумента. Отдельное внимание уделят работе с патиной. Кроме того, реставраторам предстоит воссоздать четыре бетонных вазона, расположенных по периметру памятника. В настоящий момент они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Памятник на Воробьевых горах представляет собой фигуру мальчика с саблей и горном в пылу атаки увлекающего за собой массы войск. Автором скульптурного изображения является скульптор Владимир Константинович Фролов. Монумент был установлен в 1972 году.