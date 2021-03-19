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Вильфанд сообщил, что в Москве ожидается потепление до 7 градусов с 24 марта

При этом научный руководитель Гидрометцентра отметил, что 26 марта в столице пройдет небольшой снег, но в последующие дни будет преимущественно без осадков

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Весна по-прежнему будет медленно и постепенно наступать в Москве. Однако небольшое потепление до 7 градусов тепла днем прогнозируется со среды, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Весна такая вяловатая, пасмурная, но тем не менее потихоньку движется. Грядет понижение температуры, особенно ночной, в ночь на субботу прогнозируем до 9 градусов мороза. Дневные температуры в субботу и воскресенье будут около нулевой отметки. С понедельника температуры будут повыше", - сообщил он.

По словам Вильфанда, с понедельника дневная температура в Москве начнет повышаться до 4-5 градусов тепла, а в среду уже будет достигать 5-7 градусов тепла.

Метеоролог отметил, что в пятницу в столице пройдет небольшой снег, но в последующие дни будет преимущественно без осадков. Кроме того, в воскресенье усилится ветер, его порывы будут достигать 17 м/с.

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