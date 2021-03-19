В лаборатории НИИ Склифосовского провели 1,7 млн тестов на COVID-19 за год

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты лаборатории НИИ Склифосовского провели 1,7 млн тестов на COVID-19 за год. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Год назад, 20 марта 2020 года, в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского открылся инфекционный корпус для пациентов с COVID-19. За этот год институт, до этого не работавший с инфекционными заболеваниями, стал стационаром первого эшелона и одним из ведущих центров борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Лаборатория НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - одна из крупнейших в Москве по объемам проводимых ПЦР-исследований на COVID-19. За год здесь удалось провести 1,7 миллиона тестов", - говорится в сообщении.

До начала эпидемии лаборатория выполняла всего около 50 ПЦР-исследований в день, а в мае их число выросло до 7,3 тыс. - производительность увеличилась в 146 раз. Сейчас здесь выполняется до 12 тыс. ПЦР-исследований в сутки.

В пресс-службе добавили, что на данный момент в отделении 135 коек, причем большинство из них - 92 - реанимационные, потому что в больнице лечат и спасают самых тяжелых, критических пациентов.

"С гордостью могу сказать, что при этом работа в других отделениях не прекращалась ни на день. НИИ Склифосовского многие годы остается лидером по объему высокотехнологичных вмешательств, а в прошлом году, несмотря на пандемию, специалистам института удалось выполнить еще больше операций и превысить собственные показатели", - сказал директор НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков, чьи слова приводятся в материале.