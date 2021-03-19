В московских парках пройдут выставки под открытым небом

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Выставки под открытым небом проведут в 17 парках Москвы в течение весны. Свои работы представят как именитые, так и молодые мастера фотоискусства, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В 17 столичных парках в течение всей весны можно будет посетить фотовыставки. Работы, представленные на них, посвящены природе, путешествиям, истории, археологии и архитектуре", - говорится в сообщении.

Так, например, в Парке Горького 22 марта откроется фотовыставка Русского географического общества "Крылатые соседи". Она приурочена к Международному дню птиц, который отмечается 1 апреля, и рассказывает о птицах, обитающих на территории России. Гости парка увидят, где гнездятся удод и мандаринка, как летает птица топорик и какой крик у большого кроншнепа. Также на этой выставке можно узнать, какие виды птиц находятся на грани исчезновения, а какие увеличивают свою популяцию. Выставку можно посетить до 20 апреля. Стенды установят с правой стороны от арки главного входа.

"В усадьбе Воронцово на территории Итальянского сада до 8 апреля будет идти другая фотовыставка Русского географического общества - "Природа в объятиях тумана". Посетители смогут совершить путешествие по России за считанные минуты. Они увидят труднодоступные уголки природы, насладятся завораживающими пейзажами, почувствуют особую атмосферу полей и лесов, величественных гор и скал нашей страны", - говорится в сообщении.

В саду "Эрмитаж" до 11 апреля проходит фотовыставка "Путешествуйте дома. Весна". Экспозиция объединяет работы фотографов из разных регионов нашей страны - от Архангельской и Псковской областей до Красноярского края и Приморья. Фотостенды расположены рядом с театром "Новая опера".