Собянин: остров Балчуг станет самым крупным проектом благоустройства 2021 года в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Самым крупным проектом благоустройства 2021 года в Москве станет остров Балчуг. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"В рамках нашей многолетней программы мы привели в порядок все набережные левого берега от Сити до Таганки и правого - от Парка Горького до Кремля. В прошлом году планировали провести благоустройство острова Балчуг, но по понятным причинам работы пришлось отложить на 2021 год. Весной-летом этого года новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные и примыкающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Репинский сквер", - написал мэр.

Он добавил, что основная идея благоустройства Балчуга - условное разделение городского пространства на историческое и современное.

"Тротуарами "внутри" острова - на Садовнической улице, в переулках и вдоль зданий на набережных - по большей части, пользуются местные жители и офисные работники. Движение по ним спокойное и неторопливое. Таким оно должно оставаться и впредь. Нужно лишь привести эти тротуары в порядок и добавить мест отдыха с классическими московскими лавочками", - написал мэр.

Предполагается, что часть новых фонарей Балчуга будет выполнена в современном стиле минимализма. Другие будут напоминать старинные газовые фонари. Парапеты набережных планируется акцентировать с помощью специальной подсветки.

"На острове станет больше зелени - разобьем газоны и цветники, высадим новые деревья и кустарники. Среди них европейские липы "Паллида", красные клены, вязы "Лобел", декоративные яблони, рябинники, кизильники и белый дерен. Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который мы реализуем в этом году", - добавил Собянин.