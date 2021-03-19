Видеоэкскурсию о моде в СССР первой трети XX века опубликовали на платформе #Москвастобой

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Видеоэкскурсию "Искусство костюма СССР в 20-е годы XX века" подготовил Музей моды для медиаплатформы #Москвастобой. Пользователи увидят костюмы, созданные известными художниками для повседневного гардероба, а также познакомятся с экспериментальными идеями дизайнеров того времени, сообщила в пятницу пресс-служба Мостуризма.

"Увидеть эскизы костюмов, созданные Верой Мухиной, узнать, что такое "нормаль одежда" и познакомиться с нарядами городских модниц 20-х годов прошлого столетия можно на видеоэкскурсии "Искусство костюма СССР в 20-е годы XX века" на портале #Москвастобой. Художники двадцатых годов прошлого столетия жаждали экспериментов и находились в постоянных поисках новых форм выражения. Советские дизайнеры старались создать одежду, которая, с одной стороны, отличалась бы от западных образцов большей сдержанностью и меньшим числом деталей", - приводятся слова научного сотрудника МВЦ "Музей Моды" Дарьи Лахиной.

Так, зрители узнают о новой классификации костюмов, предложенной конструктивистами. Они поделили одежду на несколько типов в зависимости от нужд человека: "прозодежда" - для производственных работ, "спецодежда" - для хирургов, строителей и "спорт одежда". Пользователи увидят модели "прозодежды", созданные художницей Любовью Поповой. Впервые эти костюмы показали на сцене театра - в спектакле Всеволода Мейерхольда "Великодушный рогоносец", а впоследствии они появились в гардеробах советских граждан.

Помимо художников и дизайнеров, созданием новой одежды занимались скульпторы и архитекторы. Свои варианты модных костюмов предлагала и автор всемирно известной скульптуры "Рабочий и колхозница" Вера Мухина. Вместе с соратницей Надеждой Ламановой они выпустили в 1925 году альманах моды "Искусство в быту" с выкройками для городских модниц. Кроме того, пользователи увидят "Эстрадное платье", придуманное скульптором для журнала "Ателье" в 1923 году.

На платформе можно познакомиться с лекциями, театральными постановками, литературными чтениями, онлайн-экскурсиями, кулинарными шоу, модными показами и многим другим. Иностранным пользователям доступна англоязычная версия проекта - #Moscowwithyou.