На водоемах Москвы в зимний период 2021 года не произошло ни одного случая гибели человека

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Случаев гибели людей на московских водоемах зимой в 2021 году зафиксировано не было. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (ГКУ МГПСС) Владимир Волков.

"На сегодняшний день за весь текущий год в зимний период не допущено гибели [людей на водоемах Москвы] <...> Безопасность на сегодняшний день обеспечивается. В Москве создана система профилактической работы, особое внимание уделяем детям", - сказал Волков.

Он отметил, что в Москве более 1,1 тыс. водных объектов, которые активно используются жителями как в летний, так и зимний периоды. К этой зиме было организовано 127 мест зимнего отдыха, в том числе для купания, рыбалки, катания на лыжах.

"Толщина льда местами достигала 50 см, и притупилась бдительность у отдыхающих, было выявлено 309 мест несанкционированного выхода людей на лед. Но прочность и толщина льда на столичных водоемах неоднородны <...> В местах массового и зимнего отдыха в Москве выставлено более 1,1 тыс. предупреждающих знаков", - сказал Волков.

Как отметил заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Андрей Иванов, столичные службы готовы к наступлению весеннего периода и паводка, а также к реагированию на любые чрезвычайные ситуации. Он также подчеркнул, что количество мест подтоплений в Москве за последние 10 лет сведено к минимуму.