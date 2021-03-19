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Реновация

Около 600 га территории Москвы благоустроят по программе реновации

В рамках программы реновации будут сформированы новые рекреационные зоны и благоустроены прибрежные территории

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Благоустройство около 600 га территории Москвы запланировано в рамках программы реновации. Это не только озеленение вокруг строящихся домов и обустройство площадок для отдыха и занятий спортом, но и новые парковые пространства, сообщила в пятницу пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Реновация - проект, который тесно увязан с другими программами комплексного развития города, неотъемлемой частью реновации является благоустройство. <…> В общей сложности в Москве запланировано благоустройство около 600 га, а в таких районах как Зюзино, Бескудниковский и Нижегородский будут сформированы новые рекреационные зоны", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, высаживать деревья и кустарники при этом предполагается не хаотично, а по четкому плану - планировка кварталов предусматривает создание организованных зеленых зон с учетом рекреационного потенциала района. Благоустройство коснется и прибрежных территорий. Например, в Солнцеве будет обустроена зона у реки Сетунь, в рамках реновации района Измайлово обновят прибрежную территорию Серебряно-Виноградного пруда.

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