Свыше 40 технопарков создали на территории Москвы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Москвы продолжают развивать технопарки в городе, на сегодняшний день в столице работает более 40 технопарков, это одно из главных направлений технологической революции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения технопарка "Модуль" в московском районе Аэропорт.

"Сегодня работает уже более 40 технопарков, 67 тыс. человек - это в основном молодые люди, разработчики, инженеры, дизайнеры, которые создают новые виды продуктов", - сообщил Собянин, напомнив, что в рамках мер поддержки технопарки имеют льготы на налог на имущество, на прибыль, на землю. Собянин также подчеркнул, что хорошо, что такие структуры появляются на стыке государственных и частных интересов.

"Несмотря на то, что в этом технопарке множество частных компаний, здесь участвует и государство своими инвестициями, вложениями: министерство промышленности, ФМБА, и это, конечно, большой симбиоз, позволяющий делать эффективные проекты мирового уровня. Это действительно будущее для разработки новых технологий для космонавтики, промышленности, медицины", - отметил мэр.

Как отмечается в материалах мэрии, общая выручка резидентов и арендаторов технопарка "Модуль" составляет порядка 2,8 млрд рублей в год, а средняя заработная плата работников - 121 тыс. рублей в месяц. Основными потребителями этой продукции являются ПАО "Сухой", ГК "Ростех", ГК "Роскосмос", ПАО "Иркут", НПО им. Лавочкина, АО "Информационные спутниковые системы им. академика Решетнева" и другие организации космической и авиационной промышленности.

Изделия НТЦ "Модуль" устанавливаются на всех запускаемых в последние годы космических аппаратах ГЛОНАСС и новейших образцах авиационной техники. Последние годы важнейшим направлением деятельности НТЦ "Модуль" стало производство элементов инфраструктуры нейросетевого программно-аппаратного комплекса Neuromatrix: компактных нейросетевых вычислителей (модуль NM Stick) и нейросетевых ускорителей (модуль NM Card). За последние 5 лет в модернизацию технопарка было вложено 519 миллионов рублей - 25% этих средств мобилизовано за счет предоставленных городом налоговых льгот и субсидии на развитие имущественного комплекса.