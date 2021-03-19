С 21 марта на станции Очаково-1 посадка-высадка будет проходить на временных платформах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Посадка и высадка пассажиров на станции Очаково-1 Киевского направления и будущего МЦД-4 с 21 марта будет осуществляться с временных деревянных платформ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В связи с продолжающейся реконструкцией остановочного пункта Очаково-1 Киевского направления будущего МЦД-4 с 21 марта 2021 года посадка-высадка пассажиров будет осуществляться с деревянных платформ № 1 и № 2. Для входа-выхода на них построен деревянный мост. За прежним подземным пешеходным переходом сохраняется только транзитная функция", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в перспективе безопасный переход через железнодорожные пути будет также обеспечивать мост-конкорс с вестибюлем общей площадью 2,5 тыс. кв. м, оборудованный восьмью эскалаторами и четырьмя лифтами для маломобильных пассажиров. С него будут осуществляться входы и выходы на две новые островные платформы. Каждую из них оборудуют навесом во всю длину для защиты пассажиров от осадков, энергосберегающим освещением, удобной навигацией.

Станция Очаково-1 войдет в состав МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожный" и улучшит транспортную доступность для более чем 30 тыс. жителей района Очаково-Матвеевское. Завершить работы по строительству новой станции планируется к концу 2022 года. В этом году на Киевском направлении будут открыты шесть станций после реконструкции - Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Апрелевка, Мещерская, Матвеевская, а также новая станция Минская.