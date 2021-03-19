Праздничную программу по случаю Навруза проведут на ВДНХ в Москве 20-21 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Праздничная программа в честь Навруза пройдет 20 и 21 марта на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте ВДНХ.

"20 и 21 марта на ВДНХ отметят Навруз. Посетителей ждут сценические представления, концертная программа, хороводы и мастер-классы народных промыслов. Празднование Навруза пройдет в павильоне № 14 Азербайджанской Республики. Официальное открытие - 20 марта в 13:00 в холле павильона, вход бесплатный", - говорится в сообщении.

Большинство праздничных торжеств пройдет внутри павильона, 20-21 марта там будет работать несколько фотозон. Также участники праздника смогут познакомиться с азербайджанскими национальными блюдами, танцами и другими культурными особенностями, а также с русским народным творчеством

"20 марта с 14:00 до 15:00 пройдет интерактив по русским народно-бытовым танцам. С 14:00 до 16:00 проведут показательные выступления по азербайджанской национальной борьбе "Гюлеш". С 14:00 до 18:00 гости ВДНХ смогут поиграть в настольные игры - шахматы и нарды. Параллельно с этим с 14:00 до 18:00 будет организована дегустация продуктов: гостей порадуют разнообразием экзотических напитков, варений и сладостей", - говорится в сообщении.

Во второй день праздника 21 марта с 13:00 до 15:00 исполнят русские народные песни, пройдут игры и хороводы, а также мастер-классы по игре на гуслях, древнерусской каллиграфии, мезенской росписи, народной кукле. Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям необходимо придерживаться социальной дистанции и соблюдать перчаточно-масочный режим. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить на сайте выставки.

Международный день Навруз, название которого переводится с персидского языка как "новый день", отмечается 21 марта. Эта дата была введена Генеральной Ассамблей ООН 23 февраля 2010 года. Она связана с днем весеннего равноденствия (выпадает на 19, 20 или 21 марта), когда иранские и тюркские народы отмечают начало нового года по солнечному астрономическому календарю. Праздник Навруз не входит в число мусульманских.