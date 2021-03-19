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Краснокнижного чирка-свистунка заметили на Яузе в Москве

Также специалисты "Мосприроды" обнаружили шилохвость, свиязь и крякву необычного окраса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Водоплавающих птиц, которые редко встречаются в Москве, в том числе краснокнижного чирка-свистунка, шилохвость и свиязь, заметили на реке Яузе. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

"Специалисты "Мосприроды" заметили в компании крякв на реке Яузе краснокнижного чирка-свистунка и других нехарактерных для Москвы водоплавающих: шилохвость и свиязь. Там же была замечена кряква необычного, очень светлого окраса. Вычислить "чужаков" в большой толпе крякв можно невооруженным глазом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кряквы не обращают внимания на нестандартную внешность сородичей и не проявляют агрессии друг к другу.

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