Краснокнижного чирка-свистунка заметили на Яузе в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Водоплавающих птиц, которые редко встречаются в Москве, в том числе краснокнижного чирка-свистунка, шилохвость и свиязь, заметили на реке Яузе. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

"Специалисты "Мосприроды" заметили в компании крякв на реке Яузе краснокнижного чирка-свистунка и других нехарактерных для Москвы водоплавающих: шилохвость и свиязь. Там же была замечена кряква необычного, очень светлого окраса. Вычислить "чужаков" в большой толпе крякв можно невооруженным глазом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кряквы не обращают внимания на нестандартную внешность сородичей и не проявляют агрессии друг к другу.