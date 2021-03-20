Бизнесмен из Москвы требует в суде 6,5 млн рублей у курорта "Завидово" из-за угона Lexus

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Основатель агентства недвижимости "Намос групп" Дмитрий Мансуров подал иск к компаниям - владельцам курорта "Завидово" в Тверской области из-за угона с парковки его автомобиля Lexus в сентябре прошлого года. Мансуров просит возместить ему стоимость автомобиля - 4,8 млн рублей и 1,7 млн рублей компенсации морального вреда.

"Прошу суд взыскать солидарно с ООО "Завидово плаза", ООО "Завидово гольф" в пользу Мансурова Дмитрия Фидратовича стоимость ущерба в размере 4 826 300 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1,7 млн рублей", - говорится в иске, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Также бизнесмен просит наложить на компании штраф в размере 50% от суммы, присужденной ему судом. Согласно базе Никулинского суда Москвы, 1 апреля в 12:40 по иску состоится беседа.

25 сентября Мансуров с семьей приехал отдыхать в отель Radisson Resort Zavidovo на автомобиле Lexus LX 450D, который он оставил на платной парковке со шлагбаумом. Он получил парковочный талон от ООО "Завидово гольф" с указанием регистрационного номера его машины и датой приезда. На следующий день выяснилось, что автомобиль ночью был угнан двумя неизвестными, что зафиксировали видеокамеры. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мансуров пытался выяснить вопрос об ответственности за угон с представителем отеля Radisson, однако тот заявил бизнесмену, что они не владеют и не управляют парковой, а ее территория находится в ведении курорта "Завидово", к кому и должны быть перенаправлены вопросы. Данные правила были приняты гостями отеля при заселении. В свою очередь адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы бизнесмена, сообщил ТАСС, что Мансуров был уверен в надежной охране имущества в отеле. "Мой доверитель, когда заселялся в отель, был в полной уверенности, что и его жизнь, и семьи, и имущество находится под надежной охраной", - сказал адвокат.

Дмитрий Мансуров является основателем агентства недвижимости "Намос групп" и партнером в "Алев групп", а также сооснователем группы компаний "Курортная недвижимость", коттеджных поселков "Звездная Гавань", Атмосфера, Акварель, Green Hills.