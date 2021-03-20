Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершится в Москве в 2023 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Северный дублер Кутузовского проспекта в Москве планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Северный дублер Кутузовского проспекта - 10 км, по три полосы в каждом направлении. Трасса пройдет от платной дороги "Северный обход Одинцово" до ТТК, [Третьего транспортного кольца], севернее путей МЦД-1 <…> Проезд по дороге будет платным. Как и на ЦКАД, на ней внедрят систему "свободный поток", без остановки перед шлагбаумами. Новая трасса появится в 2023 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что около 6,5 км дороги пройдет по земле, остальная часть - по транспортным сооружениям, в том числе по четырем эстакадам и мосту через Москву-реку. На объекте ведутся работы по строительству основного хода Северного дублера Кутузовского проспекта, возведению мостовых сооружений Молодогвардейской развязки МКАД, а также идет строительство моста через Москва-реку.

"Искусственные сооружения в составе развязки имеют сложную геометрию и пересекают пути под очень острым углом. В стесненных условиях железнодорожной инфраструктуры мы не имеем возможность собрать пролетное строение в полосе отвода и затем надвинуть его вдоль опор. Разработанное техническое решение предусматривает сборку искусственного сооружения рядом с путями и перемещение его в проектное положение методом поперечной надвижки. Данная технология требует большего количества механизмов и слаженности в действиях специалистов, которые задействованы на объекте", - уточнила генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова, чьи слова приводятся в сообщении.