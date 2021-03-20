Временно закрытые станции Калужско-Рижской линии метро Москвы могут открыть досрочно

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Участок Калужско-Рижской Московского метрополитена от станций "Новые Черемушки" до "Беляево", который закрыли для пассажиров с субботы до 2 апреля в связи с прокладкой тоннеля для участка Большой кольцевой линии и строительством станции "Воронцовская", могут открыть досрочно. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Ограничения на участке "Новые Черемушки" - "Беляево" связаны с проходкой тоннеля в зоне действующей станции "Калужская". Для обеспечения безопасности перевозок необходимо было закрыть станции с 20 марта по 2 апреля, однако мы постараемся завершить все работы раньше этого срока", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что тоннелепроходческий комплекс "Наталия" пройдет на глубине 5 м от действующих станций метро. По его словам, после ввода станции "Воронцовская" новые маршруты появятся у 350 тыс. жителей трех районов, а действующая Калужско-Рижская линия разгрузится на 40%.

"В зоне выхода тоннелепроходческих комплексов находится строящийся вестибюль станции. Для того, чтобы не ждать финиша щитов и параллельно возводить основные конструкции объекта, наша команда реализовала временные технологические проемы. Через них производится демонтаж щита после завершения проходки. И таким образом мы существенно сокращаем общий срок возведения станционного комплекса", - в свою очередь пояснила генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова.

Станцию "Воронцовская" Большой кольцевой линии планируют открыть для пассажиров в этом году.