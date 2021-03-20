СК проверит обстоятельства ДТП в центре Москвы с участием баскетболиста Шабалкина

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту ДТП в центре столицы, в котором пострадал мужчина, а водитель уехал с места аварии. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"На проезжей части в центре Москвы между пешеходом и водителем произошел словесный конфликт, после которого машина продолжила движение, не дождавшись, пока мужчина освободит дорогу. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка", - сказала она.

Ранее в московском главке МВД сообщили, что в субботу в районе дома 56/6 на 3-й Тверской-Ямской улице водитель легковой машины совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший с травмами ног передан медикам.

Источник ТАСС в медицинских кругах уточнял, пострадавший - заслуженный мастер спорта по баскетболу, чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин.