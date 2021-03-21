Бутусов и "Сплин" отметят 20-летие фильма "Брат-2" концертом в Москве

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вячеслав Бутусов, группа "Сплин", бывший участник "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец, Глеб Самойлов, Настя Полева и другие рок-музыканты 21 марта примут участие в концерте "Брат-2. 20 лет", который пройдет в Крокус Сити Холле. Об этом сообщается на сайте площадки.

Изначально концерт планировалось провести 21 марта 2020 года, но его перенесли в связи с пандемией коронавируса. Приобретенные ранее билеты будут действительны, уточняется в афише.

"В 2020 году исполнилось 20 лет с момента выхода на широкие экраны культового фильма "Брат-2", - напомнили организаторы. - За это время изменились люди, страна, интересы, но фильм все также популярен, а его музыка вечна. Это знаменательное событие соберет на одной сцене таких выдающихся героев русского рока, как Вячеслав Бутусов, "Сплин", Сергей Бобунец (экс-"Смысловые Галлюцинации"), Глеб Самойлов & The Matrixx, Настя Полева, "Маша и Медведи" и другие".

Ведущим фестиваля станет Михаил Козырев, который занимался подбором музыкантов для картины. "Он сумел сделать музыкальную тему "Брата-2" главным саундтреком целого поколения, - убеждены устроители вечера. - У гостей будет уникальная возможность послушать легендарных исполнителей фильма и перенестись на 20 лет назад в мир, где с нами Алексей Балабанов и Сергей Бодров [- младший], где звучит русский рок".

Фильм Алексея Балабанова "Брат-2" вышел на экраны в 2000 году. Тогда же отдельным диском был представлен саундтрек ленты, заняв верхние строчки российских рейтингов. "Алексей Балабанов сумел показать целую эпоху через музыку и актерскую игру. Режиссер родился и вырос в Свердловске, поэтому в качестве саундтрека в фильме звучат рок и песни его друзей из Свердловского рок-клуба, среди которых Вячеслав Бутусов, Настя Полева, "Агата Кристи", "Смысловые галлюцинации", - отметили организаторы.