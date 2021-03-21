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В Москве госпитализировали ребенка, обнаруженного в квартире с мертвой матерью

Девочка находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Годовалый ребенок, который пробыл один в квартире в Москве с мертвой матерью, поступил в больницу. За его жизнь борются врачи, об этом рассказала ТАСС в воскресенье уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Москве годовалая девочка несколько дней провела в квартире с мертвой матерью. Причины смерти матери устанавливаются.

"Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Я нахожусь на связи с правоохранительными органами, социальными службами", - сказала Ярославская.

Она добавила, что взяла это дело под личный контроль. "Потом нужно решать судьбу ребенка, у нее есть родные", - сказала Ярославская.

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