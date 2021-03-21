Соцработники рассказали о состоянии девочки, найденной с умершей матерью в Москве

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Жизни и здоровью годовалой девочки, которая провела несколько дней одна в квартире с умершей матерью, ничто не угрожает. Ребенок находится в больнице, об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалая девочка несколько дней провела в квартире с мертвой матерью. Причины смерти матери устанавливаются.

"Сейчас ребенок находится в больнице, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает. После выписки из больницы будет принято решение о том, где девочка будет проживать в дальнейшем. Сотрудники соцзащиты находятся на связи с бабушкой, в том числе оказывают ей психологическую поддержку. Семье будет оказана вся необходимая социальная помощь", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что семья является многодетной, старшие дети проживают с отцом.

"Ранее семья получала поддержку специалистов соцзащиты как находящаяся в трудной жизненной ситуации", - рассказал собеседник агентства.