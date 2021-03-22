Доходы бюджета Москвы за январь-февраль выросли на 9,5% и составили 307 млрд рублей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Подведены итоги исполнения бюджета Москвы за два месяца 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы городского бюджета выросли на 9,5% или 26,6 млрд рублей, составив 307 млрд рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Налоговые поступления в бюджет Москвы за два месяца 2021 года составили 245,6 млрд рублей или 80% от общих доходов города. Данный показатель на 4,7% или 11,1 млрд рублей больше по сравнению с январем-февралем 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с начала года 85,9% всех налоговых доходов в городской бюджет обеспечили отчисления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу на прибыль организаций. Поступления по НДФЛ по состоянию на 1 марта 2021 года достигли 143,8 млрд рублей. Это на 10,5 млрд рублей или 7,8% больше, чем год назад.

"Отчисления по налогу на прибыль организаций за январь-февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросли на 5,3 млрд рублей, до 67 млрд рублей. Доля неналоговых доходов за два месяца текущего года составила 9% от общих доходов городского бюджета. По данному источнику в бюджет Москвы поступило 27,5 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Размер государственного долга города Москвы остался на прежнем уровне - 30 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 марта 2021 года составил 1,1% от объема запланированных собственных доходов бюджета.

Экономика Москвы постепенно преодолевает последствия кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

"Первый квартал 2020 года был периодом динамичного развития экономики города. Напомню, что предприятия и организации города работали в штатном режиме, без карантинных ограничений. За январь-февраль прошлого года доходы бюджета Москвы выросли на 4,4% к аналогичному периоду 2019 года. По состоянию на 1 марта 2021 года поступления в бюджет увеличились на 9,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", - сказала Зяббарова.

Так, в январе 2021 года рост промышленного производства в Москве составил 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышение уровня деловой активности приводит к увеличению бюджетных доходов города.

Зяббарова также отметила рост поступлений по налогу на прибыль организаций. По итогам двух месяцев текущего года он составил 8,6% к показателю января-февраля 2020 года. Наиболее высокие темпы продемонстрировали организации торговли - на 27%, строительства - 22,7%, а также сектора информационных технологий и связи - 21,4 процента.

Кроме того, кассовое исполнение расходов на 1 марта 2021 года достигло показателя в 497,4 млрд рублей или 15,4% от запланированного объема расходов на 2021 год. В соответствии с программным принципом формирования и исполнения бюджета 98,1% всех расходов или 487,8 млрд рублей направлено на финансирование государственных программ города Москвы.

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