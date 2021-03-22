В Москве получить справку о правах на жилье можно будет только онлайн

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Госуслуга по получению справки о правах на жилье с 1 апреля в Москве перейдет в онлайн-формат. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, "Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда" является самой популярной госуслугой департамента городского имущества в имущественно-земельной и жилищной сферах. Услуга позволяет получить документы, которые необходимы для операций с недвижимостью. В прошлом году за услугой обратились более 35 тыс. раз, а каждый 10-й заявитель использовал электронный формат. С 1 апреля ее можно будет получить только в электронном виде на портале mos.ru.

Ефимов добавил, что подать заявление, получить документы и информацию, а также наблюдать за ходом оказания госуслуги в личном кабинете можно онлайн в любое время.

Услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней без учета срока приостановки работы над заявлением.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, для получения госуслуги онлайн заявителю нужно зарегистрироваться на mos.ru. Юрлицам необходимо получить электронную подпись, а гражданам потребуется полный доступ к личному кабинету. Для этого после регистрации надо подтвердить свою личность. Это можно сделать онлайн, введя СНИЛС и паспортные данные в разделе "Мои документы", после чего привязать подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru или Сбер ID.