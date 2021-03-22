Москино представит программу "Дрессировщики жуков. Насекомые в анимации"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Новую программу "Дрессировщики жуков. Насекомые в анимации: от Старевича до наших дней" запустят в киносети Москино и Дарвиновском музее. Показы начнутся с 3 апреля, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе киносети.

"Дарвиновский музей, Москино и проект 1895.io представляют уникальную кинопрограмму "Дрессировщики жуков. Насекомые в анимации: от Старевича до наших дней", которая в течение апреля 2021 года будет показана на экранах кинозала музея и кинотеатров сети "Москино", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что ретроспектива приурочена к выходу книги "Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создает анимацию", посвященной жизни и творчеству отца отечественной анимации, создателя мультфильмов "Прекрасная Люканида", "Стрекоза и муравей", "Месть кинематографического оператора" Владислава Старевича.

"Ретроспектива будет состоять из четырех программ. В первую вошли сохранившиеся мультфильмы Владислава Старевича российского периода его творчества. Во рамках второй и третьей программ будут показаны классические советские мультфильмы 1950-1960-х и 1970-1980-х годов. Четвертая программа посвящена современной анимации", - сказал собеседник агентства.

В четвертую часть вошли мультфильмы, авторы которых продолжают линию Старевича в анимации.

"Познакомиться с расписанием показов в Дарвиновском музее и в кинотеатрах сети "Москино" можно на официальных сайтах учреждений. Первый сеанс состоится 3 апреля", - сказал собеседник агентства.

Москино - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью из 13 городских кинотеатров. Москино ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке Москино хранятся около девяти тысяч 35мм копий советской классики. Москино выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".