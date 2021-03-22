Более 16 км благоустроенных пространств создадут в пойме Яузы в Москве

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Специалисты создадут более 16 км благоустроенных пространств в пойме реки Яузы в Москве. Об этом в понедельник написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Этой весной мы планируем возобновить работу по благоустройству парков, скверов, улиц и площадей, которая была приостановлена из-за пандемии. В числе крупных проектов, весь прошлый год простоявших на паузе, создание Парка Яуза на северо-востоке Москвы", - написал мэр.

Он добавил, что в ходе комплексного благоустройства в этой части парка будут обустроены прогулочные маршруты с удобными спусками к воде, спортивная зона с хоккейной коробкой, площадкой для стритбола, теннисными кортами, скейт-парком, тренажерами. Также будет реконструирована открытая площадка для мероприятий.

"В результате работ нынешнего года жители Отрадного и Южного Медведкова получат качественное общественное пространство у воды. В 2022-2023 годах благоустройство поймы реки Яузы будет продолжено. Задача - создать единую зеленую зону протяженностью более 16 км от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров и на ВДНХ", - написал мэр.

В ходе благоустройства специалисты приведут в порядок тропинки и велосипедные дорожки. Также будут высажены деревья, кустарники и цветы, а вдоль берега Чермянки будет засеян луговой газон. В парке появятся синичники, скворечники, гоголятники и кормушки для птиц.