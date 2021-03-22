Собянин: строительство Юго-Восточной хорды в Москве завершено на треть

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Транспортное сообщение 22 районов столицы, в которых проживает более 2 млн человек, будет улучшено благодаря строящейся Юго-Восточной хорде (ЮВХ). Готовность объекта оценивается на 35-37%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник.

"Одна из последних гигантских строек - это Юго-Восточная хорда, которая берет начало от Варшавского шоссе и заканчивается на Шоссе Энтузиастов, примыкая к Третьему транспортному кольцу. <...> [Хорда] призвана улучшить транспортное сообщение 22 районов Москвы, в которых проживает больше 2 млн человек", - сказал мэр в ходе осмотра строительства участка Юго-Восточной хорды.

Он отметил, что одной из главных проблем в столице является транспортная. Она решается за счет создания нового транспортного каркаса, состоящего из четырех хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. По словам мэра, Северо-Западная хорда уже достроена, Южная рокада и Северо-Восточная хорда построена на две трети, а Юго-Восточная готова на 35-37%.

"Строительство новой городской магистрали Юго-Восточной хорды идет максимально быстрыми темпами. Выполнено уже более одной трети работ. Уже в следующем году автомобилисты смогут пользоваться отдельными участками ЮВХ, а полностью она поедет в 2023-2024 годах", - отметил Собянин.

Строительство новых хордовых магистралей - СЗХ, СВХ, ЮВХ и Южной рокады является ключевым проектом развития улично-дорожной сети Москвы внутри МКАД. Суммарная протяженность четырех хорд составит 133 км (строительная длина - 349 км), что сопоставимо с длиной четырех ТТК.

В составе хорд будут построены 186 эстакад, тоннелей и мостов, а также 79 пешеходных переходов. Хорды улучшат транспортную доступность 73 районов Москвы, включая десятки кварталов реновации. Они свяжут между собой вылетные магистрали и снизят загруженность межрайонных дорог, ТТК, МКАД.