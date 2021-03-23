Облачная погода, гололедица и до двух градусов тепла ожидаются в Москве 23 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица и до плюс двух градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит ноль - плюс два градуса. В ночь на среду она может опуститься до минус семи градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах нуля - плюс пяти градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.