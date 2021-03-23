В кинотеатрах Москино представят новую программу киноклуба "Диалог"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Новую программу киноклуба "Диалог" подготовила киносеть "Москино". В апреле будут показаны картины российских режиссеров Юрия Быкова, Степана Бурнашева, Анастасии Пальчиковой и Валерия Тодоровского, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе киносети.

"В рамках киноклуба "Диалог" в кинотеатрах "Москино Молодежный" и "Москино Тула" будут показаны картины российских режиссеров Юрия Быкова, Степана Бурнашева, Анастасии Пальчиковой и Валерия Тодоровского. Апрельскую программу киноклуба откроет драма Анастасии Пальчиковой "Маша". В центре внимания - история 13-летней девочки, которая растет в семье криминального авторитета в разгар "лихих 90-х". После показа, который состоится в кинотеатре "Москино Тула" 6 апреля, фильм обсудят со зрителями режиссер Анастасия Пальчикова и актеры Сергей Двойников и Полина Гухман", - сказал собеседник агентства.

А 13 апреля в кинотеатре "Москино Молодежный" зрители увидят драму Юрия Быкова "Сторож". Главную роль в фильме исполнил сам режиссер. Его герой - сторож заброшенного отеля, который помогает супружеской паре скрываться от преследования. Вход на показ будет бесплатный, а после сеанса состоится обсуждение фильма с Юрием Быковым.

"Двадцатого апреля в кинотеатре "Москино Тула" состоится показ мистической драмы Валерия Тодоровского "Гипноз". Главный герой фильма - подросток Миша, который посещает сеансы гипноза, чтобы вылечиться от лунатизма, однако попадает под влияние доктора и начинает терять связь с реальностью. Премьера фильма состоялась на Московском международном кинофестивале в 2020 году. После просмотра зрителей "Москино" ждет встреча с актерами фильма - Сергеем Гиро, Сергеем Медведевым и Екатериной Федуловой", - добавили в пресс-службе.

Заключительная встреча киноклуба в предстоящем месяце пройдет 27 апреля в кинотеатре "Москино Молодежный". Зрители увидят "Черный снег" Степана Бурнашева.

Киноклуб "Диалог" - новый проект сети городских кинотеатров "Москино", направленный на возрождение традиции киноклубов в актуальном и современном формате. Каждую неделю в кинотеатрах "Москино Молодежный" и "Москино Тула" проходят показы лучших образцов современного российского авторского кино и советской киноклассики. Зрители смогут не просто посетить уникальные кинопоказы, но и принять участие в обсуждении картин с их создателями. Куратор киноклуба "Диалог" - кинокритик Мария Безрук.