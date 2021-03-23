Более 30 тыс. человек вылечили от COVID-19 в больнице имени Ворохобова в Москве за год

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Врачи московской больницы имени Л. А. Ворохобова за год вылечили от коронавирусной инфекции более 30 тыс. человек. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"Ситуация с пандемией стала настоящим вызовом для всех нас. В Шереметьево мы впервые столкнулись с COVID-19 - более 500 наших сотрудников вышли работать в аэропорт и встречали возвращающихся из-за рубежа россиян. В марте мы приняли первых пациентов с COVID-19 в нашей больнице. Каждый день мы учились, каждый день узнавали новое, и каждый день давал нам силы. Со временем пришли опыт, уверенность, были разработаны клинические протоколы лечения. Всего на базе нашей больницы было создано более 2 тыс. коек для приема пациентов с COVID-19, где за год получили квалифицированную медицинскую помощь свыше 30 тыс. пациентов", - сказал главный врач больницы Андрей Шкода, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что врачи в период пандемии принимали пациентов с коронавирусной инфекцией в перепрофилированном перинатальном центре мощностью до 414 коек с возможностью расширения, в двух резервных корпусах, возведенных на территории больницы, а также в городском пульмонологическом центре в Рублево и резервном госпитале в Крылатском.

Уточняется, что перинатальный центр, который должен был открыться 1 июня и стать крупнейшим в Европе, был полностью переоборудован под инфекционный стационар за десять дней. В свою очередь городской пульмонологический центр был включен в состав больницы имени Ворохобова в июле 2020 года и почти сразу перепрофилирован под работу с COVID-19. В настоящее время центр вернулся к плановой работе.