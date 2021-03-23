На Крутицкой набережной в Москве обнаружили фрагменты здания конца ХIХ века

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Столичные рабочие во время реконструкции Крутицкой набережной обнаружили постройку, которая может оказаться частью фабрично-заводского здания конца XIX - начала XX веков. Об этом рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"В результате археологических наблюдений, связанных с реконструкцией Крутицкой набережной, обнаружили подвальные помещения располагавшегося здесь ранее насосного отделения "Мосводоканала". Это одно из первых в Москве строений "Мосводоканала", возведенного в городе в начале XX века. Предположительно, в советское время при благоустройстве Крутицкой набережной и расширении автомобильной дороги часть технического комплекса была разрушена", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, о степени сохранности расположенных под асфальтом подвальных помещений со следами разрушенных ранее сводов известно не было. Специалисты разобрали строительный мусор и обнаружили остатки засыпанных помещений насосного отделения "Мосводоканала". Археологи обследовали и зафиксировали существующие фрагменты сооружений.

"Уцелевшие части помещений являются постройкой, характерной для фабрично-заводской застройки (котельных, насосных, технических и цеховых корпусов) конца XIX - начала XX веков. Стены сложены из кирпича, кое-где на стенах сохранилась облицовка из кафельной плитки. На обратной стороне плитки имеются клейма: "Катуар", вверху в прямоугольнике 1958, а между ними в сдвинутом влево кружке цифра 35 или 36", - добавили в ведомстве.