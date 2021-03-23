Собянин поздравил с Днем работника ЖКХ специалистов отрасли

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел итоги реализации первого этапа комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений АО "Мосводоканал", а также поздравил специалистов отрасли с Днем работника жилищно-коммунального хозяйства, который отмечался 21 марта.

"Поздравляю с прошедшим праздником. У нас в городе [в отрасли ЖКХ] работают сотни тысяч людей, и все, что вокруг мы видим, так или иначе связано с работой коммунального, жилищного комплекса. Мы ездим по улицам, видим убранные дороги, отремонтированные тротуары, обустроенные дворы, посаженные деревья - это все сделано работниками жилищно-коммунального хозяйства <...> Хотел выразить огромную благодарность от имени москвичей, спасибо за вашу работу", - сказал Собянин.

Мэр вручил 10 специалистам отрасли почетные грамоты правительства Москвы и звания "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы".

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России отмечают ежегодно в третье воскресенье марта. В этом году он пришелся на 21 марта.