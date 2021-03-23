В поликлиниках Москвы выписали более 1 млн электронных рецептов с начала года

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 1 млн электронных рецептов было выписано в московских поликлиниках в этом году, лекарство можно купить в аптеке по QR-коду. Об этом сообщается во вторник на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Более миллиона электронных рецептов выписали московские врачи в этом году, из них более половины - льготные. При этом с февраля этого года благодаря новому сервису единой цифровой платформы больше нет необходимости печатать рецепт на бумаге. Пациентам достаточно показать в аптеке электронный рецепт с QR-кодом на экране мобильного телефона или, если рецепт льготный, свой полис ОМС. Получить рецепт на традиционном бумажном бланке может также каждый желающий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможность оформления рецепта в электронном виде существует с 2014 года. Это позволило сократить время на оформление до 30 секунд, тогда как для заполнения бумажного бланка вручную требовалось до нескольких минут. А повторные назначения людям с хроническими заболеваниями сейчас выписываются в один клик.

Информация о выписанных рецептах не потеряется, она собирается и хранится в цифровом виде в ЕМИАС. Пациент в любой момент может просмотреть все действующие электронные рецепты в электронной медкарте на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Рецепты".

"До февраля этого года все рецепты для каждого пациента распечатывались в бумажном виде, от необходимости чего избавил новый сервис единой цифровой платформы. Сейчас фармацевт может получить детальную информацию о назначенных препаратах из базы данных ЕМИАС после считывания QR-кода электронного рецепта с экрана телефона", - напоминается в материале.

Эта возможность доступна в аптеках льготного отпуска лекарственных препаратов департамента здравоохранения города Москвы, а также в ряде коммерческих точек отпуска по рецептам за полную стоимость. Дополнительно в аптечных пунктах при городских поликлиниках вместо электронного рецепта с QR-кодом пациенты могут предъявить полис ОМС для получения препарата по льготному электронному рецепту.