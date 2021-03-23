Аудиогид по первому Московскому центральному диаметру планируют запустить в апреле

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Аудиогид по станциям первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и достопримечательностям близлежащих районов планируется запустить в апреле. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, пассажирам будет необходимо считать QR-код или зайти на сайт московского транспорта, сообщил журналистам во вторник руководитель комплекса информирования МЦД департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий.

"Мы заканчиваем разработку аудиогида по первому Московскому центральному диаметру. Это будет аудиоэкскурсия по станциям и достопримечательностям, об истории этих станций и районов, и районов вокруг них. Этот проект мы готовим совместно с историческим проектом "Арзамас", - сообщил Соцкий.

Он уточнил, что аудиогид планируется запустить в апреле. "Это будут как QR-коды в поездах, так и соответствующий лендинг на сайте Московского метрополитена и проекта "Арзамас", - сказал Соцкий.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.