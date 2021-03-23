Автобусы КМ перевезли 410 тыс. человек в районе закрытого участка метро Москвы за три дня

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бесплатными автобусами КМ в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии Московского метрополитена за три дня ограничений воспользовались около 410 тыс. человек. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Компенсационные автобусы работают с очень высокой загрузкой - в первый рабочий день ими воспользовались 190 тыс. пассажиров. В некоторые часы мы видели увеличение количества пассажиров в 2 раза по сравнению с предыдущим закрытием в конце января. Всего с субботы, за три дня, автобусы перевезли около 410 тыс. человек; а за сегодняшнее утро - 32 тыс.", - говорится в публикации.

Там уточняется, что в понедельник станцией московского метрополитена "Новые Черемушки" воспользовались 138 тыс. человек - в 3,4 раза больше, чем неделей ранее.

"Утренний и вечерний часы пик прошли штатно - были открыты турникеты на вход. Сегодня, с момента открытия и до 9 [часов] утра, на "Новые Черемушки" вошли уже 17 тыс. человек, что в 1,9 раза больше, чем в прошлый вторник", - сообщается в посте.

Ситуация под контролем

Кроме того, в районе закрытых станций сотрудники ЦОДД и ГУП "Мосгортранс" регулируют светофоры, а экипажи Дорожного патруля обеспечивают приоритетный проезд КМ. При необходимости они принимают меры, чтобы компенсационные маршруты шли без задержек. За дорожной обстановкой непрерывно следит Ситуационный центр ЦОДД.

"Автобусы ходят с 05:30 до 02:00 мск с интервалом около 30 секунд - друг за другом. В будни на линии курсируют более 80 машин особо большого класса. В часы пик на линии выходит дополнительный транспорт. Если людей много, то посадка происходит на несколько автобусов сразу", - сообщается в публикации.

Как отмечают в департаменте, за 5-10 минут все пассажиры с остановки в часы пик садятся на транспорт. По выходным для москвичей и гостей столицы работают более 40 особо больших автобусов с интервалом движения 1-2 минуты.

"Пожалуйста, планируйте поездки заранее и закладывайте больше времени на дорогу. Автобус КМ идет 15-20 минут - метро проходит то же расстояние за 5. Сэкономить до 20 минут и добраться с большим комфортом вы сможете, если поедете по Серпуховско-Тимирязевской, Бутовской, Сокольнической линии и другим альтернативным маршрутам", - заключается в публикации.

Станции Калужско-Рижской линии заработают в обычном режиме уже 3 апреля.